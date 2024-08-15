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16:40, 15 августа 2024Бывший СССР

Полковник рассказал об ущербе для скопленных ВСУ за год резервов из-за атаки под Курском

Полковник Матвийчук: в Курской области громят скопившиеся у ВСУ за год резервы

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В Курской области идет полный разгром всех тех резервов, которые скопились у Вооруженных сил Украины (ВСУ) за этот год, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на слова украинских властей о достижениях в регионе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал продвижение ВСУ в Курской области хорошим, отметив, что армия достигает своей стратегической цели.

«Этот человек неадекватен, и его размышления не подвластны анализу и логике. Дело в том, что то, что он сотворил, полностью отбросило всю ту стратегию и тактику, которую американцы там по кирпичикам выкладывали. Они думали все-таки склонить русских к каким-то переговорам, остановке боевых действий, пересмотру каких-то действий, перевооружению украинской армии. Он это все разрушил, потому что наша армия полностью разгромила группировку вторжения, эта группировка продвижения не имеет, она сейчас ведет разведывательно-боевую деятельность», — рассказал Матвийчук.

Главная задача — угроза атомной электростанции — не достигнута, отметил эксперт. Следующая задача — склонить Россию к сепаратным переговорам — не выполнена, добавил он. «И последнее — они получили новый фронт, на котором у них нет ни сил, ни средств. Это направление на Сумы, направление на Чернигов, это, если хотите, направление уже на сам Киев. То есть все то, что говорит Зеленский — наплевать и забыть. Я полагаю, то же самое сегодня творится на этом фронте, потому что потери колоссальные, техника, которую им американцы, натовцы поставляли, горит, то есть идет полный разгром всех тех резервов, которые у них скопились за этот год», — заключил военный.

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12 августа 2024

Ранее телеканал Sky News сообщил со ссылкой на источник, что в ходе атаки на Курскую область ВСУ используются британские танки Challenger 2. В сети также появилось видео уничтожения иностранного танка, используемого украинскими бойцами в Курской области.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

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