Россиянка побывала в Германии и пожаловалась на загорающих голыми при детях геев

Российская туристка по имени Ольга побывала в Германии и пожаловалась на загорающих голыми геев. Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

Девушка рассказала, что этот случай до сих пор не выходит у нее из головы. По словам россиянки, она вместе с друзьями решила посидеть в парке в центре Берлина, где было много детей.

«Примерно в 10 метрах от нас девушка вместе с семьей праздновала baby shower (вечеринка, на которой собираются друзья и близкие, чтобы отметить предстоящее рождение малыша и поддержать будущую маму, — прим. «Ленты.ру»)», — добавила она.

По словам соотечественницы, в парк начали подходить молодые люди и раздеваться — кто-то до трусов, кто-то догола. «Сначала я была в полном недоумении, — добавила она. — Потом нам объяснили, что мы расположились на негласной полянке для геев».

Ольга отметила, что в какой-то момент один из мужчин встал на четвереньки и начал расслабленно загорать. «Казалось, что это действо никого, кроме нас, не смущало, — сообщила она. — Мы сидели и не могли понять: то ли он фотоны ловит солнечные, то ли прогревается, то ли это был призыв к чему-то».

Ранее эксперт по туризму Майя Котляр заявила, что отдыхающие в Европе россияне не жалуются на «косые взгляды» со стороны местных жителей. Как указала специалист, ни один из отечественных туристов, кто побывал в европейских странах за последнее время, не сталкивался с антироссийскими настроениями.

