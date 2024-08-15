Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:01, 15 августа 2024Путешествия

Россиянка побывала в Германии и пожаловалась на загорающих голыми при детях геев

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Российская туристка по имени Ольга побывала в Германии и пожаловалась на загорающих голыми геев. Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

Девушка рассказала, что этот случай до сих пор не выходит у нее из головы. По словам россиянки, она вместе с друзьями решила посидеть в парке в центре Берлина, где было много детей.

Материалы по теме:
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
23 апреля 2024
«Езжайте, к черту, домой». Европа не выдерживает потока туристов. Почему европейцы больше не рады гостям?
«Езжайте, к черту, домой». Европа не выдерживает потока туристов. Почему европейцы больше не рады гостям?
1 мая 2024

«Примерно в 10 метрах от нас девушка вместе с семьей праздновала baby shower (вечеринка, на которой собираются друзья и близкие, чтобы отметить предстоящее рождение малыша и поддержать будущую маму, — прим. «Ленты.ру»)», — добавила она.

По словам соотечественницы, в парк начали подходить молодые люди и раздеваться — кто-то до трусов, кто-то догола. «Сначала я была в полном недоумении, — добавила она. — Потом нам объяснили, что мы расположились на негласной полянке для геев».

Ольга отметила, что в какой-то момент один из мужчин встал на четвереньки и начал расслабленно загорать. «Казалось, что это действо никого, кроме нас, не смущало, — сообщила она. — Мы сидели и не могли понять: то ли он фотоны ловит солнечные, то ли прогревается, то ли это был призыв к чему-то».

Ранее эксперт по туризму Майя Котляр заявила, что отдыхающие в Европе россияне не жалуются на «косые взгляды» со стороны местных жителей. Как указала специалист, ни один из отечественных туристов, кто побывал в европейских странах за последнее время, не сталкивался с антироссийскими настроениями.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      «Иван, иди пей водка!» Боец ВСУ в каске СС издевался над пенсионером в Судже. За его поимку пообещали миллионы рублей

      Прибалтийская страна захотела разорвать одно соглашение с Россией

      На Украине начались обыски в горсовете из-за воровства денег на бомбоубежищах

      Украина создала военную комендатуру в Курской области

      В РЭО рассказали о российских экоцентрах

      SSD-накопители подорожают из-за ИИ

      Еврокомиссия отказалась комментировать «украинский след» в подрыве «Северных потоков»

      Лукашенко обвинил безответственных политиков Литвы в безумных решениях

      Россиянин решил пообщаться с медведем на расстоянии вытянутой руки и снял это на видео

      ФСБ ликвидировала нарколабораторию в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше