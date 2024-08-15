Во Вьетнаме анонсировали матч со сборной России по футболу

Федерация футбола Вьетнама анонсировала товарищеский матч со сборной России

Федерация футбола Вьетнама анонсировала товарищеский матч со сборной России. Об этом сообщает Nation Thailand.

Встреча должна состояться 5 сентября в столице Вьетнама Ханое. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о согласовании с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведения двух выездных товарищеских матчей. Соперников функционер не раскрывал.

18 июля сообщалось, что сборная России сохранила позиции в рейтинге ФИФА. Подопечные Валерия Карпина остаются на 33-м месте.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от всех международных турниров по решению ФИФА и УЕФА. Россияне проводят только товарищеские встречи.