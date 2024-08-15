Во Вьетнаме анонсировали матч со сборной России по футболу

Федерация футбола Вьетнама анонсировала товарищеский матч со сборной России. Об этом сообщает Nation Thailand.
Встреча должна состояться 5 сентября в столице Вьетнама Ханое. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о согласовании с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведения двух выездных товарищеских матчей. Соперников функционер не раскрывал.
18 июля сообщалось, что сборная России сохранила позиции в рейтинге ФИФА. Подопечные Валерия Карпина остаются на 33-м месте.
Российские футбольные клубы и сборные отстранены от всех международных турниров по решению ФИФА и УЕФА. Россияне проводят только товарищеские встречи.