На курорте Европы захотели полностью запретить туризм из-за толп иностранцев

Daily Mail: в деревне Испании захотели полностью запретить туризм

В популярной деревне на Менорке, которую называют «испанским Миконосом», захотели полностью запретить туризм из-за топчущихся на улицах толп туристов. О происходящем на курорте Европы сообщает Daily Mail.

Уточняется, что речь идет о живописном рыбацком поселении Бинибека-Велл, где все здания окрашены в белый цвет. Место привлекает множество туристов, а большинство фотографий с острова Менорка бывают сделаны именно в Бинибека-Велл. Местные жители жалуются, что ради снимков туристы взбираются к ним на лестницы, прикасаются к стенам и пачкают их.

16 августа власти деревни проведут референдум, где и примут решение о запрете на въезд иностранцев. При этом в Бинибека-Велл и без того уже действуют ограничения: попасть туда можно лишь с 11:00 до 20:00.

Ранее десятки протестующих против массового туризма заполонили пляж на испанском острове Майорка. Люди устроили сидячую забастовку из-за отдыхающих, которые напиваются на курорте.

Уже много месяцев жители Канарских и Балеарских островов высказывают недовольство последствиями массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает острова, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья. При этом местные жители заверяют, что у них нет претензий к самим туристам, а лишь к «туристической модели» на островах.