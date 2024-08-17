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21:01, 17 августа 2024Спорт

17-летняя россиянка уступила первой ракетке мира в 1/4 финала турнира WTA

Россиянка Андреева уступила польке Швентек в 1/4 финала турнира WTA в Цинциннати
Мирра Андреева

Мирра Андреева. Фото: Susan Mullane / Reuters

Россиянка Мирра Андреева вылетела в 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Masters 1000 в Цинциннати (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинале Андреева уступила польке Иге Швентек. Россиянка выиграла первый сет (6:4), однако в следующих двух проиграла (3:6, 5:7). Встреча продлилась 2 часа 39 минут.

Швентек — первая ракетка мира. В полуфинале полька сыграет с победительницей матча между россиянкой Людмилой Самсоновой и белоруской Ариной Соболенко.

Андреева — серебряный призер Олимпиады-2024. Вместе с Дианой Шнайдер она заняла второе место в парном разряде. Андреева занимает 24-е место в рейтинге WTA.

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