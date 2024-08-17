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07:42, 17 августа 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о нежелании США считаться причастными к атаке ВСУ под Курском

WSJ: власти США не хотят, чтобы их считали причастными к атаке ВСУ под Курском
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Власти США не желают, чтобы их считали причастными к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщила западная газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Администрация [президента США Джо] Байдена не хочет, чтобы ее считали способствующей нападению на территорию России», — пишет издание.

В материале говорится, что Вашингтон не делится с Киевом данными разведки относительно целей на российской территории. При этом ВСУ использовали переданные Соединенными Штатами бронеавтомобили Bradley и Stryker при атаке на Курскую область.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не хочет открыто ассоциироваться с терроризмом Киева, несмотря на свою причастность к этому. Дипломат также рассказала, что ВСУ, вероятно, применяли НIMARS для атаки на гражданские объекты в Курской области.

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      Марина Совина
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