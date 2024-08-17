Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арсенал
Сегодня
17:00 (Мск)
Вулверхэмптон
Англия — Премьер-лига|1-й тур
Динамо М
Сегодня
17:00 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|5-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
19:30 (Мск)
Астон Вилла
Англия — Премьер-лига|1-й тур
Дженоа
Сегодня
19:30 (Мск)
Интер М
Италия — Серия А|1-й тур
09:46, 17 августа 2024Спорт

Названы улучшающие работу кишечника виды спорта

Фото: Jenny Hill / Unsplash

Российские и китайские ученые назвали улучшающие работу кишечника виды спорта. Исследование публикует журнал Nutrients.

По информации источника, помогают кишечнику аэробные упражнения, а именно бег, плавание и езда на велосипеде. Отмечается, что аэробные упражнения улучшают работу кишечника и стимулируют рост полезных бактерий, таких как Lactobacillus и Bifidobacterium.

Эти бактерии производят противовоспалительные короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA). Ученые подчеркнули, что бутират служит источником энергии для клеток, выстилающих толстую кишку, и обладает противовоспалительным действием.

Ранее фитнес-тренер Светлана Бутова объяснила пользу утренней зарядки. По мнению эксперта, она способствует быстрому пробуждению, улучшает физическую форму и помогает нормализовать вес.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Двух полковников ФСБ осудили за получение взяток от католических священников. За что они брали деньги?

      Украина отправила в Курскую область призывников после курсов

      Названы улучшающие работу кишечника виды спорта

      В районе Киева прогремели взрывы

      В России назвали публикации западных СМИ о подрыве «Северных потоков» спектаклем

      Трамп обратился за помощью к победившей на дебатах Харрис экс-демократу

      Россиянам в ряде регионов обещали «супержаркую погоду» на выходных

      В Курской области нашли ящики с патронами натовского образца

      Тренер посоветовал упражнение для здоровой спины и рельефного пресса

      Фигуранта дела об атаке на Курскую область уличили во лжи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше