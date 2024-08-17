Названы улучшающие работу кишечника виды спорта

Российские и китайские ученые назвали улучшающие работу кишечника виды спорта. Исследование публикует журнал Nutrients.

По информации источника, помогают кишечнику аэробные упражнения, а именно бег, плавание и езда на велосипеде. Отмечается, что аэробные упражнения улучшают работу кишечника и стимулируют рост полезных бактерий, таких как Lactobacillus и Bifidobacterium.

Эти бактерии производят противовоспалительные короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA). Ученые подчеркнули, что бутират служит источником энергии для клеток, выстилающих толстую кишку, и обладает противовоспалительным действием.

Ранее фитнес-тренер Светлана Бутова объяснила пользу утренней зарядки. По мнению эксперта, она способствует быстрому пробуждению, улучшает физическую форму и помогает нормализовать вес.