Захарова назвала удручающими нововведения в олимпийском движении

Мария Захарова назвала удручающей новую инклюзивность в олимпийском движении

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала нововведения в олимпийском движении. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Захарова назвала попытки президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха привнести в Игры «новую инклюзивность» удручающими. По ее мнению, Бах делает это в угоду западным неолиберальным элитам.

На Олимпийских играх в Париже разгорелся скандал. Победительницей соревнований в женском боксе стала провалившая гендерный тест алжирская боксерша Иман Хелиф.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменка имеет ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Однако Международный олимпийский комитет допустил ее к женским соревнованиям в 2024 году, что вызвало критику среди общественности.