Роднина задалась вопросом о смысле жизни в Бирюлеве

Депутат Ирина Роднина о переезде в Москву: зачем жить где-то в Бирюлеве

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о жизни в Москве. Его слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что для нее как коренной москвички столица заканчивается третьим транспортным кольцом. «Зачем переезжать куда-то в Бирюлево? Только если тебя будет радовать московская прописка, а потом и московская пенсия», — посчитала она.

Роднина является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном катании (1972, 1976, 1980 годы). На ее счету также 10 побед на чемпионатах мира и 11 на чемпионатах Европы.

Ранее вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев высказался о ценах в российской столице. По мнению футболиста, за аренду квартиры в Москве надо отдать сумасшедшие деньги.