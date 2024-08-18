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05:35, 18 августа 2024Мир

В Британии сообщили о серьезной нехватке людей у ВСУ под Курском

Guardian: ВСУ испытывают нехватку людей, растянув линию обороны под Курском

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области испытывают серьезную нехватку людей и растягивают оборонительную линию, что чревато осложнением украинских позиций. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

«Украина испытывала нехватку войск для ротации и удержания линии перед операцией в Курской области. Теперь она собрала воедино то, что было доступно в качестве оперативного резерва, и направила его на новый фронт», — указано в материале.

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ВСУ, по мнению авторов статьи, вынуждены растягивать оборону, при этом даже рытье окопов не облегчит их положение под Курском. Отмечается, что Россия стягивает на данный участок артиллерию и средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее американский военный аналитик Марк Слебода заявил, что нападение на Курскую область стало стратегической ошибкой Киева. По его словам, украинские войска оказались окружены российскими с трех сторон и попадают под удары беспилотников, артиллерии, планирующих и фугасных бомб.

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      Артём Верейкин
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