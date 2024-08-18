В России заявили о подготовке ВСУ к атаке на Курскую АЭС. Минобороны пообещало жесткий ответ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию (АЭС), что может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе. Об этом предупредила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.
Она также выступила с призывом к ООН, Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ) и другим организациям осудить готовящиеся Украиной провокации. Дипломат напомнила, что подобные действия не только создают угрозу для атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности, сформулированные главой структуры Рафаэлем Гросси.
Все международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим
Захарова подчеркнула, что попытки запугивания и террора в отношении регионов и международного сообщества должны быть решительно пресечены совместными усилиями.
Минобороны пообещало жесткий ответ в случае удара по Курской АЭС
Министерство обороны России отреагировало на информацию о подготовке Киева к нанесению удара по Курской АЭС, пообещав жесткий ответ.
В ведомстве сообщили, что целью провокации является обвинение РФ в «самообстреле» объекта для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины, а также уточнили, что расценивают действия украинской стороны как прямое и явное нарушение международной конвенции ООН «О борьбе с актами ядерного терроризма».
«В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры», — предупредило Минобороны РФ.
Ситуация вокруг Курской АЭС продолжает ухудшаться из-за ВСУ
Ситуация вокруг Курской АЭС продолжает ухудшаться из-за действий ВСУ, заявил генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев в разговоре с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Он отметил, что действия украинских военных подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности, а также пригласил гендиректора агентства посетить Курскую АЭС и город-спутник Курчатов. Гросси, в свою очередь, выразил готовность лично оценить ситуацию вокруг Курской АЭС и, учитывая близость к ней военных действий, посетить ее.
Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен.