В России заявили о подготовке ВСУ к атаке на Курскую АЭС. Минобороны пообещало жесткий ответ

Минобороны РФ пообещало жесткий ответ в случае провокации Киева на Курской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию (АЭС), что может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе. Об этом предупредила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

Она также выступила с призывом к ООН, Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ) и другим организациям осудить готовящиеся Украиной провокации. Дипломат напомнила, что подобные действия не только создают угрозу для атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности, сформулированные главой структуры Рафаэлем Гросси.

Все международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим Мария Захарова официальный представитель МИД России

Захарова подчеркнула, что попытки запугивания и террора в отношении регионов и международного сообщества должны быть решительно пресечены совместными усилиями.

Минобороны пообещало жесткий ответ в случае удара по Курской АЭС

Министерство обороны России отреагировало на информацию о подготовке Киева к нанесению удара по Курской АЭС, пообещав жесткий ответ.

В ведомстве сообщили, что целью провокации является обвинение РФ в «самообстреле» объекта для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины, а также уточнили, что расценивают действия украинской стороны как прямое и явное нарушение международной конвенции ООН «О борьбе с актами ядерного терроризма».

«В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры», — предупредило Минобороны РФ.

Ситуация вокруг Курской АЭС продолжает ухудшаться из-за ВСУ

Ситуация вокруг Курской АЭС продолжает ухудшаться из-за действий ВСУ, заявил генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев в разговоре с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Он отметил, что действия украинских военных подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности, а также пригласил гендиректора агентства посетить Курскую АЭС и город-спутник Курчатов. Гросси, в свою очередь, выразил готовность лично оценить ситуацию вокруг Курской АЭС и, учитывая близость к ней военных действий, посетить ее.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен.

