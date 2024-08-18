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04:12, 18 августа 2024Россия

«Неуязвимое и быстрое животное». Кадыров показал Cybertruck от Маска и заявил о планах отправить его в зону СВО

Кадыров заявил, что отправит полученный от Маска Cybertruck в зону СВО

Фото: @RKadyrov_95 / Telegram / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил от американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска электромобиль Cybertruck компании Tesla. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Он опубликовал ролик, на котором он катается по улицам Грозного. Судя по кадрам, на машину установили пулемет. Кадыров назвал автомобиль «настоящим неуязвимым и быстрым животным». По его словам, данная машина развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. «Несомненно один из самых лучших автомобилей в мире! Я в эту машину буквально влюбился», — заявил глава региона.

Кадыров также заявил о планах отправить Cybertruck в зону проведения специальной военной операции (СВО), «где будет востребован в соответствующих условиях».

Уверен, этот "зверь" принесет много пользы нашим бойцам

Рамзан Кадыровглава Чеченской Республики

Кадыров выразил благодарность американскому бизнесмену и пригласил его посетить Чечню. «Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки», — написал он. Глава региона также отметил, что ждет новых разработок Маска, «которые будут способствовать завершению СВО».

Ранее в России в продаже появился Tesla Cybertruck. Владелец транспортного средства запросил за него 36 миллионов 900 тысяч рублей.

В Госдуме посчитали, что Cybertruck Кадырова лучше продать

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил продать Cybertruck, а на вырученные деньги потратить на нужды спецоперации, например, купив беспилотники. Он отметил, что в Донецкой народной республике (ДНР) больше ценятся машины, которые можно заправить, чем угодно, в том числе не очень качественным бензином. По мнению депутата, электромобиль не имеет смысла отправлять в зону СВО.

Хороший, щедрый жест, но зачем он зоне СВО? Там же нет электростанций для зарядки. Может быть, в Донецке есть у какой-нибудь статусной девицы — специально поставили. А так он будет бесполезен

Виталий Милоновдепутат Госдумы

Кадыров рассказал о вкладе Чечни в СВО

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в зону СВО отправились более 45 тысяч бойцов из региона, в том числе 18 603 добровольцев. Он рассказал, что бойцы участвуют в боевых действиях на 14 направлениях.

Кроме того, региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова отправил на СВО тысячи единиц техники: 201 бронемашину, 1766 единиц спецтранспорта и 5980 квадрокоптеров. Глава региона подчеркнул, что участие в СВО — «священный долг» каждого чеченца, если те не хотят жить с европейскими ценностями.

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      Марина Совина
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