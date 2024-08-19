На Камчатке расселят дома с риском обрушения после мощного землетрясения

Солодов: на Камчатке расселят дома с риском обрушения после землетрясения

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов дал поручение расселить дома, в которых есть риск обрушения после мощного землетрясения. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

«Нужно срочно расселять те дома, в которых есть риски обрушения. Пока нужно использовать маневренный фонд, потому здоровье граждан превыше всего», — уточнил он.

По его слова, властям уже приходили обращения по улицам Тундровая и Красная сопка, там дома признаны аварийными и подлежат расселению. Необходимо максимально настойчиво предлагать гражданам переезжать из опасного жилья, добавил губернатор.

Также будут обследованы все объекты социального назначения внутри, в первую очередь речь идет про школы. При необходимости будут проведены восстановительные работы до начала учебного года.

Ранее стало известно, что в Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,1. Его очаг залегал на глубине шесть километров. По мнению директора камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данилы Чеброва, в ближайшее время следует ожидать подземных толчков в Петропавловске с интенсивностью до 5 баллов.

Накануне ученые также предупредили, что в ближайшие два дня на Камчатке может произойти землетрясение силой до 9 баллов.

Ранее в сети появились видео последствий землетрясения в регионе. Как утверждалось, повреждения получили более 20 домов, в числе которых инфекционная больница и роддом, которым потребуется ремонт.