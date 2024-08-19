Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:03, 19 августа 2024Экономика

На Камчатке расселят дома с риском обрушения после мощного землетрясения

Солодов: на Камчатке расселят дома с риском обрушения после землетрясения

Фото: Russian Emergencies Ministry / via Globallookpress.com

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов дал поручение расселить дома, в которых есть риск обрушения после мощного землетрясения. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

«Нужно срочно расселять те дома, в которых есть риски обрушения. Пока нужно использовать маневренный фонд, потому здоровье граждан превыше всего», — уточнил он.

По его слова, властям уже приходили обращения по улицам Тундровая и Красная сопка, там дома признаны аварийными и подлежат расселению. Необходимо максимально настойчиво предлагать гражданам переезжать из опасного жилья, добавил губернатор.

Также будут обследованы все объекты социального назначения внутри, в первую очередь речь идет про школы. При необходимости будут проведены восстановительные работы до начала учебного года.

Ранее стало известно, что в Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,1. Его очаг залегал на глубине шесть километров. По мнению директора камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данилы Чеброва, в ближайшее время следует ожидать подземных толчков в Петропавловске с интенсивностью до 5 баллов.

Накануне ученые также предупредили, что в ближайшие два дня на Камчатке может произойти землетрясение силой до 9 баллов.

Ранее в сети появились видео последствий землетрясения в регионе. Как утверждалось, повреждения получили более 20 домов, в числе которых инфекционная больница и роддом, которым потребуется ремонт.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуму внесут законопроект о запрете приезда в Россию мигрантов с семьями. Кого это может затронуть?

      ВС России поразили место сбора иностранных наемников в пригороде Киева

      В Петербург из Швейцарии привезут прах фигуристов Белоусовой и Протопопова

      Россиянка описала поездку в Сочи фразой «оказалась одной из худших»

      Вавилонские надписи с мрачными пророчествами расшифрована спустя три тысячи лет

      Лукашенко заявил о денацифицикации Украины

      Раскрыта доля имеющих накопления россиян

      В ХАМАС назвали причину отказа от сделки с Израилем

      В России стали уделять минимум времени на подработку

      В части российского региона введут режим повышенной готовности из-за угрозы пеплопада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше