Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:53, 19 августа 2024Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области

Глава Запорожской ОВА Федоров: в регионе повреждены объекты инфраструктуры

Фото: Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в минувшие сутки. Об этом заявил глава местной областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, в районе прозвучало более 300 взрывов. Он заявил, что поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. При этом Федоров не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин заявил, что Вооруженные силы Украины готовят взрыв «грязной бомбы».

18 августа Вооруженные силы России (ВС РФ) начали штурм города Торецка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело». Сообщается, что российские войска при штурме заходят сразу с трех направлений. Также отмечается, что ВС РФ используют несколько единиц техники.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуму внесут законопроект о запрете приезда в Россию мигрантов с семьями. Кого это может затронуть?

      На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области

      Беспилотник ВСУ пытался ударить по Орловской области

      Кадыров показал видео с пленными бойцами ВСУ

      На Камчатке заявили о сотнях афтершоках после землетрясения

      ВС России поразили место сбора иностранных наемников в пригороде Киева

      В Петербург из Швейцарии привезут прах фигуристов Белоусовой и Протопопова

      Россиянка описала поездку в Сочи фразой «оказалась одной из худших»

      Вавилонские надписи с мрачными пророчествами расшифрована спустя три тысячи лет

      Лукашенко заявил о денацифицикации Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше