На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области

Глава Запорожской ОВА Федоров: в регионе повреждены объекты инфраструктуры

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в минувшие сутки. Об этом заявил глава местной областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, в районе прозвучало более 300 взрывов. Он заявил, что поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. При этом Федоров не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин заявил, что Вооруженные силы Украины готовят взрыв «грязной бомбы».

18 августа Вооруженные силы России (ВС РФ) начали штурм города Торецка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело». Сообщается, что российские войска при штурме заходят сразу с трех направлений. Также отмечается, что ВС РФ используют несколько единиц техники.