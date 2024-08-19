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07:23, 19 августа 2024Россия

В части российского региона введут режим повышенной готовности из-за угрозы пеплопада

В части Камчатки введут режим повышенной готовности из-за угрозы пеплопада

Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com

В Усть-Камчатском районе Камчатки введут режим повышенной готовности из-за возможного повторого пеплопада при извержении вулкана Шивелуч. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края, передает РИА Новости.

В районе региона возможно изменение направления ветра и погодных условий, что может ухудшить ситуацию, сказал глава Камчатки Владимир Солодов. Власти, по его словам, должны оперативно реагировать на обстановку при любых погодных условиях.

При пеплопаде из-за вулкана Шивелуч днем ранее, 18 августа, никто не пострадал. Жители не жаловались медикам на ухудшение состояния. Шлейф от извержения уже уходит в сторону Тихого океана, рассказал глава района Олег Бондаренко.

18 августа у берегов Камчатки в Тихом океане произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского, где серьезно ощущались толчки. В регионе расселят дома, в которых есть риск обрушения после мощного землетрясения. Предварительно, повреждения получили более 20 домов, в числе которых инфекционная больница и роддом.

В ближайшие два дня на Камчатке может произойти землетрясение силой до 9 баллов, предупредили члены общего совета Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. По их мнению, подземные толчки, зафиксированные 18 августа, могут быть форшоком — сейсмособытием, за которым следует более сильное.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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