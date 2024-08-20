Белоусов поставил задачи трем группировкам войск на границе с Украиной. Чем они займутся?

Минобороны сообщило о целях группировок войск «Белгород», «Курск» и «Брянск»

В российском Министерстве обороны сообщили о задачах группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск», находящихся в граничащих с Украиной регионах.

Данную тему подняли на заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий во главе с министром обороны Андреем Белоусовым. В Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» напомнили, что указанные группировки войск давно созданы для защиты госграницы. Об их существовании известно и украинской стороне, так как в обзорах киевских аналитиков регулярно упоминаются их названия.

Белоусов определил зоны ответственности членов Координационного совета. Представителю Генштаба и командующим приграничными группировками он поручил защиту территорий и мирного населения от дронов и других атакующих средств Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Андрей Белоусов Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Войскам в приграничных регионах отправили дополнительное оружие

Замначальника Национального центра управления обороной генерал-лейтенант Юрий Корсачев заявил, что вопросы, поступившие со стороны оперативных штабов Белгородской, Курской и Брянской областей, уже начали решать. В частности, по его словам, в кратчайшие сроки регионы получат дополнительные вооружения и приборы.

Все поступающие проблемные вопросы оперативно доводятся до ответственных центральных органов военного управления, их реализация — на круглосуточном сопровождении и координации Юрий Корсачев замначальника Национального центра управления обороной

По его словам, в Белгородскую область уже отправили партию запрошенных ранее квадрокоптеров, бензиновых генераторов, квадроциклов, приборов ночного видения и тепловизоров. Курская область в ближайшее время получит нужное количество квадрокоптеров, противодронных ружей и обнаружителей дронов. Помимо этого, в регион отправят дополнительные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), несколько малогабаритных электростанций, квадроциклов и теплоизоляционных накидок.

Корсачев добавил, что в Брянскую область всю необходимую военную технику и оружие доставят 21 августа. Он заметил, что в данный момент проводится координация загрузки и перемещения транспорта с техникой до каждого из регионов.

Фото: Александр Река / ТАСС

Юнус-Бек Евкуров стал замруководителя совета по безопасности приграничья

В ходе совещания Андрей Белоусов назначил заместителя руководителя Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий, куда входят Белгородская, Брянская и Курская области. Им стал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

По словам главы МО, прямо сейчас Евкуров находится в Курской области.

Кроме того, Белоусов выбрал ответственных для каждой отдельной задачи совета. Так, вопросами материально-технического обеспечения, транспорта и содействия властям будет заниматься замглавы Минобороны Андрей Булыга. За военно-техническое обеспечение будет отвечать другой заместитель Белоусова Алексей Криворучко, а задачи инженерного обустройства и строительства поручили его третьему заместителю Павлу Фрадкову.

Ответственным за межведомственное взаимодействие и координацию был назначен глава Аппарата Минобороны Олег Савельев, а вопросы медицинского обеспечения поручили начальнику Главного военно-медицинского управления МО Дмитрию Тришкину.

Ранее генерал Апти Алаудинов назвал срок окончания боев в Курской области. По его мнению, битва будет окончена к моменту завершения всей специальной военной операции.