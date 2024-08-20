Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:07, 20 августа 2024Россия

Белоусов поставил задачи трем группировкам войск на границе с Украиной. Чем они займутся?

Минобороны сообщило о целях группировок войск «Белгород», «Курск» и «Брянск»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В российском Министерстве обороны сообщили о задачах группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск», находящихся в граничащих с Украиной регионах.

Данную тему подняли на заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий во главе с министром обороны Андреем Белоусовым. В Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» напомнили, что указанные группировки войск давно созданы для защиты госграницы. Об их существовании известно и украинской стороне, так как в обзорах киевских аналитиков регулярно упоминаются их названия.

Белоусов определил зоны ответственности членов Координационного совета. Представителю Генштаба и командующим приграничными группировками он поручил защиту территорий и мирного населения от дронов и других атакующих средств Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Андрей Белоусов

Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Войскам в приграничных регионах отправили дополнительное оружие

Замначальника Национального центра управления обороной генерал-лейтенант Юрий Корсачев заявил, что вопросы, поступившие со стороны оперативных штабов Белгородской, Курской и Брянской областей, уже начали решать. В частности, по его словам, в кратчайшие сроки регионы получат дополнительные вооружения и приборы.

Все поступающие проблемные вопросы оперативно доводятся до ответственных центральных органов военного управления, их реализация — на круглосуточном сопровождении и координации

Юрий Корсачевзамначальника Национального центра управления обороной

По его словам, в Белгородскую область уже отправили партию запрошенных ранее квадрокоптеров, бензиновых генераторов, квадроциклов, приборов ночного видения и тепловизоров. Курская область в ближайшее время получит нужное количество квадрокоптеров, противодронных ружей и обнаружителей дронов. Помимо этого, в регион отправят дополнительные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), несколько малогабаритных электростанций, квадроциклов и теплоизоляционных накидок.

Корсачев добавил, что в Брянскую область всю необходимую военную технику и оружие доставят 21 августа. Он заметил, что в данный момент проводится координация загрузки и перемещения транспорта с техникой до каждого из регионов.

Фото: Александр Река / ТАСС

Юнус-Бек Евкуров стал замруководителя совета по безопасности приграничья

В ходе совещания Андрей Белоусов назначил заместителя руководителя Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий, куда входят Белгородская, Брянская и Курская области. Им стал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

По словам главы МО, прямо сейчас Евкуров находится в Курской области.

Материалы по теме:
Россия назвала аморальными заявления министра обороны Великобритании по Курской области. О чем он говорил?
Россия назвала аморальными заявления министра обороны Великобритании по Курской области. О чем он говорил?
Сегодня
Актер сериала «Невский» погиб в боях в Курской области. Он ушел добровольцем на СВО и взял позывной Сталкер
Актер сериала «Невский» погиб в боях в Курской области. Он ушел добровольцем на СВО и взял позывной Сталкер
Сегодня

Кроме того, Белоусов выбрал ответственных для каждой отдельной задачи совета. Так, вопросами материально-технического обеспечения, транспорта и содействия властям будет заниматься замглавы Минобороны Андрей Булыга. За военно-техническое обеспечение будет отвечать другой заместитель Белоусова Алексей Криворучко, а задачи инженерного обустройства и строительства поручили его третьему заместителю Павлу Фрадкову.

Ответственным за межведомственное взаимодействие и координацию был назначен глава Аппарата Минобороны Олег Савельев, а вопросы медицинского обеспечения поручили начальнику Главного военно-медицинского управления МО Дмитрию Тришкину.

Ранее генерал Апти Алаудинов назвал срок окончания боев в Курской области. По его мнению, битва будет окончена к моменту завершения всей специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Анисеева
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский главком заявил о сложной для ВСУ ситуации на всей линии фронта

      Режиссер «Джокера» ответил на вопрос о третьей части фильма

      Россиянина приговорили к семи годам за фейковое сообщение о минировании здания УМВД

      На Украине назвали число репрессированных с начала СВО священников УПЦ

      Южная Осетия попросила Грузию признать ее независимость

      Белоусов поставил задачи трем группировкам войск на границе с Украиной. Чем они займутся?

      Россиянам назвали самое дорогое зарубежное направление для отдыха в 2024 году

      Зеленский назвал сложной ситуацию на торецком и покровском направлениях

      В российском регионе спасли потерявшихся в лесу пенсионера с внуком

      В зоне СВО защитили бронеавтомобили бревнами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше