Россия назвала аморальными заявления министра обороны Великобритании по Курской области. О чем он говорил?

Посольство РФ осудило заявление главы МО Британии о Курске

Посольство России в Лондоне назвало аморальными заявления министра обороны Великобритании Джона Хили. Ранее он высказался по поводу атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

«Решительно осуждаем заявления министра обороны Великобритании Джона Хили в британской прессе 18 августа. Министр неуклюже попытался оправдать некими соображениями украинской самообороны и британской безопасности действия киевского режима, в том числе в Курской области, и поддержку ему со стороны Лондона на фоне возросшей глобальной напряженности», — подчеркнули в пресс-службе посольства.

Дипломаты назвали слова Хили «насквозь пропитанными лицемерием» из-за роли Лондона в эскалации конфликта на Украине, а также в срыве мирных переговоров с Россией.

Ранее Хили допустил удары по России поставленным Украине оружием

В июле Хили заявлял, что Великобритания не исключает возможность нанесения Украиной ударов по России поставленным Киеву оружием. «Мы предоставляем оружие Украине для защиты ее суверенитета. Это не исключает нанесения ими ударов по целям в России, но это должны делать сами украинцы», — заявил он и отметил, что подобные атаки должны проводиться «в рамках параметров и границ международного гуманитарного права».

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес также оказался не против идеи разрешить Украине бить западными ракетами по России. На фоне сообщений о том, что Вашингтон не блокировал просьбу Лондона разрешить Киеву бить по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow, он заявил, что Украине следует разрешить использовать это оружие.

Фото: Lewis Joly / AP

Зеленский объяснил атаку под Курском ограничением на использование западного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в атаке на Курскую область не было бы необходимости, если бы на Западе сняли все ограничения на применение оружия вглубь территории России. Он отметил, что промедление союзников будет помощью российскому наступательному потенциалу.

По словам Зеленского, если бы на Западе заранее узнали о планах Киева атаковать российский регион, там бы назвали это пересечением «самой красной из всех красных линий». Теперь, по его мнению, эта «иллюзорная концепция» рассыпалась.

При этом министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк сообщил, что Украине не удалось убедить западных союзников разрешить использовать переданное ими оружие для ударов по территории России после нападения на Курскую область. «Это наступление не меняет позицию Запада по противодействию эскалации», — отметил он.