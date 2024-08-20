Российские военные медики попали в засаду украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Курской области и вступили в бой. Об их судьбе рассказал военный врач с позывным Фрегат.
«Несмотря на то что медики, они помимо того, что вынуждены [были] оказать помощь раненым, они еще и отстреливались параллельно, применяли огнестрельное оружие», — сказал он.
Медик отметил, что врачам удалось оказать помощь раненым бойцам, спасти и вытащить их. При этом некоторые специалисты сами получили ранения. Для эвакуации были вызваны дополнительные силы, после чего их доставили в больницу.
Военврач высказался об отличии ранений у бойцов под Курском
Как сообщил военный врач, характер ранений, полученных российскими бойцами в Курской области, отличается от тех, с которыми бойцы сталкиваются на других участках фронта. «Мы столкнулись с тем, что большинство ранений, если не большинство, то большая часть ранений — это пулевые ранения из-за того, что идет плотный бой с противником, плотный контакт», — уточнил он.
На других направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО) военнослужащие получают ранения преимущественно осколочного типа.
Командир «Ахмата» рассказал о расправах ВСУ над мирными жителями Курской области
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказывал, что ему отправили много фотографий мирных жителей Курской области, с которыми расправились военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). В гражданских стреляли — в упор, в голову, в затылок, уточнил он.
Он сказал, что «это очень тяжело осознавать», но назвал ситуацию реальностью. Командир «Ахмата» также выразил соболезнования и пообещал отомстить.
Кроме того, Алаудинов заявил, что ВСУ используют детей и преподавателей детского дома в Курской области в качестве щита. Украинские военные нашли учреждение и заняли в нем первый этаж. По его словам, детей и преподавателей загоняют на второй этаж и из них делают для себя живой щит, точно такая же картина по всему периметру, куда они зашли.
Раскрыты потери ВСУ под Курском за сутки
«Ахмат» уничтожил за сутки более 10 единиц украинской техники разного характера. В том числе четыре боевые бронированные машины (ББМ), один танк, а также пикапы. Также было уничтожено достаточное количество пехоты противника, добавил Алаудинов.
Как отметили в Минобороны России, экипажи вертолетов Ми-28НМ ночью уничтожили скопление живой силы и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника. В ведомстве подчеркнули, что полет выполнялся с применением очков ночного видения. Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России использовали новый тепловизионный прибор, который позволяет максимально эффективно поражать заданные координаты как днем, так и ночью.
Ранее сообщалось, что в ночь на 16 августа российские морпехи 810-й бригады уничтожили украинскую ДРГ с натовским оружием в Курской области. Было уничтожено по меньшей мере четверо диверсантов. Кроме того, был опубликован ролик, в котором видно продвижение российских солдат в сумерках. Пройдя несколько метров, они натыкаются на тела бойцов ДРГ. «Ну что, [гады], пришли на нашу землю?» — говорит российский военнослужащий.