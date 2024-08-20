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09:37, 20 августа 2024Россия

Военные медики попали в засаду украинской ДРГ под Курском и вступили в бой. Что известно об их судьбе?

В Курской области военные медики вступили в бой с ДРГ Украины и спасли раненых

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Российские военные медики попали в засаду украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Курской области и вступили в бой. Об их судьбе рассказал военный врач с позывным Фрегат.

«Несмотря на то что медики, они помимо того, что вынуждены [были] оказать помощь раненым, они еще и отстреливались параллельно, применяли огнестрельное оружие», — сказал он.

Медик отметил, что врачам удалось оказать помощь раненым бойцам, спасти и вытащить их. При этом некоторые специалисты сами получили ранения. Для эвакуации были вызваны дополнительные силы, после чего их доставили в больницу.

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Военврач высказался об отличии ранений у бойцов под Курском

Как сообщил военный врач, характер ранений, полученных российскими бойцами в Курской области, отличается от тех, с которыми бойцы сталкиваются на других участках фронта. «Мы столкнулись с тем, что большинство ранений, если не большинство, то большая часть ранений — это пулевые ранения из-за того, что идет плотный бой с противником, плотный контакт», — уточнил он.

На других направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО) военнослужащие получают ранения преимущественно осколочного типа.

Командир «Ахмата» рассказал о расправах ВСУ над мирными жителями Курской области

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказывал, что ему отправили много фотографий мирных жителей Курской области, с которыми расправились военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). В гражданских стреляли — в упор, в голову, в затылок, уточнил он.

Он сказал, что «это очень тяжело осознавать», но назвал ситуацию реальностью. Командир «Ахмата» также выразил соболезнования и пообещал отомстить.

Кроме того, Алаудинов заявил, что ВСУ используют детей и преподавателей детского дома в Курской области в качестве щита. Украинские военные нашли учреждение и заняли в нем первый этаж. По его словам, детей и преподавателей загоняют на второй этаж и из них делают для себя живой щит, точно такая же картина по всему периметру, куда они зашли.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Раскрыты потери ВСУ под Курском за сутки

«Ахмат» уничтожил за сутки более 10 единиц украинской техники разного характера. В том числе четыре боевые бронированные машины (ББМ), один танк, а также пикапы. Также было уничтожено достаточное количество пехоты противника, добавил Алаудинов.

Как отметили в Минобороны России, экипажи вертолетов Ми-28НМ ночью уничтожили скопление живой силы и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника. В ведомстве подчеркнули, что полет выполнялся с применением очков ночного видения. Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России использовали новый тепловизионный прибор, который позволяет максимально эффективно поражать заданные координаты как днем, так и ночью.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 августа российские морпехи 810-й бригады уничтожили украинскую ДРГ с натовским оружием в Курской области. Было уничтожено по меньшей мере четверо диверсантов. Кроме того, был опубликован ролик, в котором видно продвижение российских солдат в сумерках. Пройдя несколько метров, они натыкаются на тела бойцов ДРГ. «Ну что, [гады], пришли на нашу землю?» — говорит российский военнослужащий.

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      Александра Д Борисова
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