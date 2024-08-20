Итальянский журналист показал в эфире военного ВСУ с нацистским знаком. О чем репортеру напомнили на Западе и в России?

Захарова напомнила итальянскому журналисту Пьяньерелли о борьбе РФ с фашизмом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова итальянского журналиста Иларио Пьяньерелли, который выразил сожаление в связи с тем, что показал в эфире украинского военного в кепке со знаком дивизии СС.

Дипломат обратила внимание на то, что репортер назвал поднявшуюся в соцсетях шумиху инструментом пророссийской пропаганды. Она напомнила ему о роли России в борьбе с фашизмом.

То, что Иларио Пьяньерелли называет «пророссийской пропагандой», является пропагандой антифашизма — это завещали нам наши предки, ценою жизни освободившие мир от коричневой чумы Мария Захарова официальный представитель МИД России

Она добавила, что никто не имеет права «оскорблять антифашистов подозрением в необъективности и несамостоятельности».

Журналиста раскритиковали за репортаж

Иларио Пьянерелли взял интервью у бойца ВСУ в кепке с нацистским знаком и подвергся критике в соцсетях. После этого он удалил публикацию.

Возможно, вы пропустили одну деталь: если бы вы могли любезно не тратить государственные деньги на интервью с украинскими нацистами, мы были бы признательны Кристиан Ди Марко партнер-основатель партии Riconquistare l'Italia

Известно, что Пьянерелли также снимал сюжеты про украинскую Бучу и погибшего неонациста из «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России).

Журналист выразил сожаление из-за бойца ВСУ с символикой СС

Репортер прокомментировал вышедший на прошлой неделе материал и выразил сожаление в связи с инцидентом.

Я глубоко сожалею, что дал слово, пусть даже на несколько секунд, украинскому солдату, нашивку которого с нацистской символикой я заметил только после выхода репортажа в эфир Иларио Пьянерелли итальянский журналист

По мнению Пьяньерелли, в Италии действует сеть сторонников действий России на Украине, связанная с Москвой. Он утверждает, что организация вкладывает свои ресурсы в дискредитацию работы журналистов.

Они симулируют смятение, но нашли в этом образе весомый аргумент в пользу антиукраинской пропаганды Иларио Пьянерелли итальянский журналист

Ранее Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело о незаконном пересечении российской границы в отношении двух итальянских журналистов, снимавших видео в Судже Курской области. Журналистка Стефанию Баттистини и оператор Симоне Трайни оказались коллегами Пьянерелли — они также работают на Rai News 24. После этого сюжета телерадиокомпания отозвала их с Украины.

