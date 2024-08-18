Журналист итальянского гостелеканала взял интервью у бойца ВСУ в кепке с нацистским знаком

Журналист итальянского гостелеканала взял интервью у бойца ВСУ

Журналист итальянского гостелеканала Rai News 24 Иларио Пьянерелли взял интервью у бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) в кепке с нацистским знаком. На ролик обратили внимание пользователи соцсети X, пишут «Известия».

На выложенных итальянским корреспондентом кадрах видно, что на головном уборе украинского военного нанесена символика СС.

В сети работа Пьянерелли вызвала критику. «Возможно, вы пропустили одну деталь: если бы вы могли любезно не тратить государственные деньги на интервью с украинскими нацистами, мы были бы признательны», — отметил партнер-основатель партии Riconquistare l'Italia Кристиан Ди Марко.

Известно, что Пьянерелли также снимал сюжеты про украинскую Бучу и погибшего неонациста из «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России).

Ранее Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело о незаконном пересечении российской границы в отношении двух итальянских журналистов, снимавших видео в Судже Курской области. Журналистка Стефанию Баттистини и оператор Симоне Трайни оказались коллегами Пьянерелли — они также работают на Rai News 24. После этого сюжета телерадиокомпания отозвала их с Украины.