Журналист Пьяньерелли выразил сожаление из-за сюжета с бойцом ВСУ с нашивкой СС

Журналист итальянской гостелерадиокомпании компании Иларио Пьяньерелли прокомментировал вышедший на прошлой неделе репортаж с солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в кепке со знаком дивизии СС. Об этом он написал в социальной сети Х.

Пьяньерелли выразил сожаление из-за сюжета с бойцом ВСУ с нашивкой СС. «Я глубоко сожалею, что дал слово, пусть даже на несколько секунд, украинскому солдату, нашивку которого с нацистской символикой я заметил только после выхода репортажа в эфир», — подчеркнул он.

Журналист рассказал, что рос «с дедом-партизаном». Его также воспитывали в ценностях итальянской конституции. По мнению Пьяньерелли, в Италии действует сеть сторонников действий России на Украине, связанная с Москвой. Он утверждает, что организация вкладывает свои ресурсы в дискредитацию работы журналистов.