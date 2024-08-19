Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:48, 19 августа 2024Интернет и СМИ

Итальянский журналист выразил сожаление из-за бойца ВСУ с символикой СС

Журналист Пьяньерелли выразил сожаление из-за сюжета с бойцом ВСУ с нашивкой СС

Кадр: @RaiNews / X

Журналист итальянской гостелерадиокомпании компании Иларио Пьяньерелли прокомментировал вышедший на прошлой неделе репортаж с солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в кепке со знаком дивизии СС. Об этом он написал в социальной сети Х.

Пьяньерелли выразил сожаление из-за сюжета с бойцом ВСУ с нашивкой СС. «Я глубоко сожалею, что дал слово, пусть даже на несколько секунд, украинскому солдату, нашивку которого с нацистской символикой я заметил только после выхода репортажа в эфир», — подчеркнул он.

Журналист рассказал, что рос «с дедом-партизаном». Его также воспитывали в ценностях итальянской конституции. По мнению Пьяньерелли, в Италии действует сеть сторонников действий России на Украине, связанная с Москвой. Он утверждает, что организация вкладывает свои ресурсы в дискредитацию работы журналистов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Больше половины таксистов не смогут работать в России с 1 сентября. С чем это связано?

      Дебютант махачкалинского «Динамо» принес клубу первую победу в РПЛ

      Президент Чехии допустил вступление Украины в НАТО даже без возврата к границам 1991 года

      65-летняя Мадонна снялась в откровенном наряде с глубоким декольте

      Итальянский журналист выразил сожаление из-за бойца ВСУ с символикой СС

      В России заявили о нехватке акушеров-гинекологов и неонатологов

      Власти собрались повысить стоимость жилья

      Зеленский назвал причину тайного планирования операции в Курской области

      В Британии рассказали о продвигаемой теории по «Северным потокам» у немецких чиновников

      Рогов заявил о поднятии флага России над Нью-Йорком в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше