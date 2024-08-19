Захарова напомнила итальянскому журналисту о роли России в борьбе с фашизмом

Захарова напомнила журналисту Пьяньерелли о роли России в борьбе с фашизмом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала слова итальянского журналиста Иларио Пьяньерелли, который выразил сожаление в связи с тем, что показал в эфире украинского военного в кепке со знаком дивизии СС.

Дипломат обратила внимание на то, что репортер назвал поднявшуюся в соцсетях шумиху инструментом пророссийской пропаганды. Она напомнила ему о роли России в борьбе с фашизмом.

«То, что Иларио Пьяньерелли называет "пророссийской пропагандой", является пропагандой антифашизма — это завещали нам наши предки, ценою жизни освободившие мир от коричневой чумы», — написала Захарова.

Она добавила, что никто не имеет права «оскорблять антифашистов подозрением в необъективности и несамостоятельности».

Журналист итальянской гостелерадиокомпании компании Иларио Пьяньерелли прокомментировал вышедший на прошлой неделе репортаж с солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в кепке со знаком дивизии СС и выразил сожаление в связи с этим инцидентом. По его мнению, в Италии действует сеть сторонников действий России на Украине, связанная с Москвой. Он утверждает, что организация вкладывает свои ресурсы в дискредитацию работы журналистов.

