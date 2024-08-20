Футболист «Зенита» перейдет в английский клуб

Футболист «Зенита» Изидор перейдет в английский «Сандерленд» на правах аренды

Французский нападающий петербургского «Зенита» Вильсон Изидор перейдет в английский «Сандерленд». Об этом РИА Новости сообщил председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев.

Соглашение будет рассчитано на один сезон. Футболист будет выступать в клубе Чемпионшипа на правах аренды. Француз прилетит в Англию 21 августа для завершения перехода.

Ранее Изидор рассказал о пользе русского мата. Спортсмен отметил, что в России многие люди часто нецензурно выражаются, и это помогает ему во время матчей.

Изидор перешел в московский «Локомотив» в 2022 году. 3 сентября 2023 года он самовольно покинул расположение команды и уехал во Францию, где без уведомления москвичей прошел медосмотр в одном из клубов. Позднее Изидор перешел в «Зенит». Контракт форварда действует до конца сезона-2025/2026.