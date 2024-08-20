Находящийся под следствием генерал Попов ответил на вопрос о возвращении на СВО

Генерал Иван Попов не исключил своего возвращения на СВО

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов заявил о готовности вернуться на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Зовут — иди, не зовут — не напрашивайся», — ответил он на вопрос журналистки. На просьбу дать более однозначный ответ генерал промолчал.

Сейчас Попов фигурирует в качестве обвиняемого по уголовным делам о мошенничестве и служебном подлоге. 20 августа со слов адвоката генерала стало известно, что он не подписывал документы, которые послужили основанием для обвинения его в совершении должностного преступления.

В 2023-м году 58-я армия под руководством Попова смогла отразить украинское контрнаступление, которое обернулось для Киева большими потерями и минимальными достижениями. После возбуждения в отношении генерала уголовного дела его, уже уволенного в запас, предложили снова отправить на СВО.

Утверждается, что Попов пользуется уважением в военной среде. После предъявления офицеру обвинений военные блогеры заявили о честности генерала и напомнили о его роли в отражении украинского контрнаступления. «Попов не вор. Он солдат», — написал военный корреспондент Александр Сладков.