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16:31, 20 августа 2024Россия

Находящийся под следствием генерал Попов ответил на вопрос о возвращении на СВО

Генерал Иван Попов не исключил своего возвращения на СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов заявил о готовности вернуться на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Зовут — иди, не зовут — не напрашивайся», — ответил он на вопрос журналистки. На просьбу дать более однозначный ответ генерал промолчал.

Сейчас Попов фигурирует в качестве обвиняемого по уголовным делам о мошенничестве и служебном подлоге. 20 августа со слов адвоката генерала стало известно, что он не подписывал документы, которые послужили основанием для обвинения его в совершении должностного преступления.

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В 2023-м году 58-я армия под руководством Попова смогла отразить украинское контрнаступление, которое обернулось для Киева большими потерями и минимальными достижениями. После возбуждения в отношении генерала уголовного дела его, уже уволенного в запас, предложили снова отправить на СВО.

Утверждается, что Попов пользуется уважением в военной среде. После предъявления офицеру обвинений военные блогеры заявили о честности генерала и напомнили о его роли в отражении украинского контрнаступления. «Попов не вор. Он солдат», — написал военный корреспондент Александр Сладков.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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