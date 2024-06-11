Адвокат Буйновский допустил прекращение следствия при отправке Попова на СВО

Арестованного экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова предложили отправить в зону специальной военной операции (СВО). Это позволит приостановить его дело. Допустил прекращение следствия его адвокат Сергей Буйновский.

Для этого непосредственный командир обвиняемого должен обратиться в военное следствие, после чего Попова могут отправить в зону СВО, отметил адвокат. Он также уточнил, что защита готовит соответствующие документы, в которых будет просить в законном порядке отправить генерала на СВО.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Участники СВО заступились за генерала

Попов подозревается в хищениях в особо крупном размере. Ущерб следствие оценивает в 100 миллионов рублей.

По версии следствия, он причастен к сбыту металла, полученного в качестве гуманитарной помощи, для строительства инженерных сооружений. Речь идет о возведении линии обороны в зоне СВО.

Несмотря на это, участники СВО положительно отзывались о генерале, подчеркнув, что он с большим вниманием относился к потребностям бойцов. По их мнению, продажа металлоконструкций, которую инкриминируют Попову, могла быть частью бартера — обмена излишков на то, чего недостает подразделениям.

Военнослужащие предложили в случае, если удастся доказать вину Попова, в качестве наказания вернуть его в зону боевых действий. «Толковых генералов не так много, чтобы их по тюрьмам раскидывать», — сказал участник боев под Работино, на которое летом 2023 года пришелся основной удар ВСУ.

Ранее суд несколько раз отказывал в переводе Попова под домашний арест

Попова арестовали. Эту информацию 21 мая подтвердили в военном суде. В отношении военного возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В следственный изолятор (СИЗО) Попова отправили на два месяца. Но вскоре было подано ходатайство о переводе его под домашний арест. Заседание должно было проходить в 235-м гарнизонном военном суде 24 мая, но в этот же день было назначено заседание во 2-м Западном окружном военном суде, где рассматривается апелляция на арест генерала. Суд перенес заседание на 27 мая, но в результате оставил Попова под стражей.

7 июня второй Западный окружной военный суд рассматривал апелляционную жалобу военного на отказ перевести его под домашний арест. Но суд снова отправил его в СИЗО. Отмечается, что срок следствия по этому делу продлили до 11 августа.