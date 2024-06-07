Срок следствия по делу генерала Попова продлили до 11 августа

ТАСС: срок следствия по делу генерала Попова продлили до 11 августа

Срок следствия по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова продлили. Об этом сообщает ТАСС.

Срок следствия продлен до 11 августа 2024 года. Сегодня 2-й Западный окружной военный суд рассматривает апелляционную жалобу на арест Попова. Генерал принимает участие в заседании по видеосвязи.

27 мая 235-й гарнизонный военный суд отказался выпустить Попова из СИЗО, несмотря на просьбу следствия. Против освобождения генерала выступил прокурор.

Экс-командующего арестовали 21 мая по подозрению в мошенничестве. Его адвокат уже пытался добиться перевода подзащитного под домашний арест, но просьбу отклонили.