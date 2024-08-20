В СПЧ высказались о закрытии «социальной халявы» для мигрантов

Член СПЧ Кабанов: когда закроем социальную халяву, мигранты перестанут приезжать

Идея запретить мигрантам перевозить в Россию семьи правильная, но вопрос нуждается в серьезной проработке, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что закрытие «социальной халявы» сократит число приезжающих в страну на работу иностранцев.

Ранее группа депутатов от ЛДПР подготовила законопроект, запрещающий иностранцам въезд в Россию на основании того, что они являются родственниками работающего в стране человека. Уточнялось, что речь идет о низкоквалифицированных специалистах, находящихся в стране только на основании трудового договора или патента.

Есть логика. Заявлялось давно на разных уровнях, в том числе и на уровнях регионов, на уровне федеральном о том, что перевоз трудовым мигрантам семей в Россию является проблемой и допускать такого нельзя. Мы давно, больше трех лет, об этом говорим официально в СПЧ. В последний год, как только пошло заявление об ужесточении законодательства миграционного, эти разговоры слышны все чаще и чаще Кирилл Кабанов член СПЧ

Однако, по мнению члена СПЧ, подготовленный законопроект нужно прорабатывать. «На самом деле у нас уже есть определенные механизмы, которые не требуют отдельного законодательства, эти механизмы надо запустить — по поводу виз, ограничений по въезду и прочего. Часть норм уже есть в пакете, который подготовил Совет безопасности», — отметил он.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что семьи мигрантов живут на территории России за счет детских выплат.

Как только мы закроем все социальные халявы, простите меня за мой французский, они перестанут ездить. Потому что они едут специально за этим. Потому что, начиная с получения вида на жительство, они получают огромное количество того, что не могут получить у себя Кирилл Кабанов член СПЧ

«Они живут за счет детских выплат. Они приезжают, разводятся, приносят справку о разводе, и что они здесь делают? Дальше мы говорим о том, что 70 процентов мигрантов не платят налоги. А за счет чего они живут? За наш счет. Нам это надо? Медицина, социалка, и их семьи живут. У нас уникальная ситуация по поводу переезда семей, потому что в мире такой практики вообще нету, поэтому они едут сюда», — высказался Кабанов.

Ранее член СПЧ, главред агентства «Регнум» Марина Ахмедова поддержала инициативу о запрете переезда для семей трудовых мигрантов в Россию.

С аналогичным мнением выступала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. «Браво, аплодирую депутатам, которые внесли этот законопроект», — высказалась депутат.

В то же время в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов идею сочли поспешной. По словам Светланы Бессараб, запрет на переезд мигрантов в Россию с семьями может только навредить. Парламентарий напомнила, что сегодня Россия нуждается не только в высококвалифицированных специалистах, но и в низкоквалифицированном труде, на который зачастую не хотят идти россияне.

