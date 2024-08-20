В СПЧ отреагировали на предложение запретить мигрантам перевозить с собой семьи

Член СПЧ Ахмедова поддержала идею запретить мигрантам привозить в РФ семьи

В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) поддержали предложение запретить мигрантам привозить в собой семьи. На инициативу отреагировала член СПЧ, главред агентства «Регнум» Марина Ахмедова в Telegram-канале Совета.

С новой антимигрантской инициативой 19 августа выступили депутаты от партии ЛДПР.

«Это то, что должно было быть сделано давно», — сказала Ахмедова. Она привела в качестве примера россиян, которые работают вахтовым методом и «не тянут за собой в другие города свои семьи». Семьи мигрантов должны ждать мужчин дома, добавила она.

Ранее в Калужской области предложили временно запретить выдачу российского гражданства мигрантам. Запрет должен действовать «лет 25-30 минимум», подчеркнули там.