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07:27, 20 августа 2024Силовые структуры

СКР завершил расследование дела бывшего замглавы Минцифры Паршина о получении взятки

ТАСС: СК завершил расследование дела экс-замглавы Минцифры Паршина
Максим Паршин

Максим Паршин. Фото: РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дело против бывшго гендиректора «Бюджетных и финансовых технологий» Александра Моносова и бывшего замглавы Минцифры России Максима Паршина о коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным ведомства, материалы дела в отношении фигурантов переданы в Хамонический суд Москвы. Дата заседания по существу дела назначена на 21 августа.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в даче взятки Паршину Моносова отпустили из СИЗО.

О задержании Паршина стало известно ранее 13 июля. Ему вменяется получение особо крупной взятки в размере 3,5 миллиона рублей. Его взяли с поличным в одном из столичных ресторанов. Деньги предназначались за помощь в выделении грантов.

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Паршина от должности замглавы Минцифры. Паршин был назначен на этот пост 16 августа 2018 года по решению Дмитрия Медведева, занимавшего тогда должность премьер-министра. Чиновник курировал программу поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений.

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