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23:38, 20 августа 2024Мир

В конгрессе США раскритиковали агрессивную политику Киева

Конгрессвумен Грин: Зеленский вместо стремления к миру взялся за мобилизацию

Фото: Annabelle Gordon / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина вместо стремления к заключению мира с Россией взялась за агрессивную мобилизацию всех украинских мужчин. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявила конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

«Вместо того, чтобы положить конец кровопролитию, Украина мобилизует мужчин из каждого поколения для участия в своей провальной войне против России. Так много украинских мужчин уже были мобилизованы и убиты, что [Владимир] Зеленский мобилизует одноногих мужчин на передовую», — сказала Грин.

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По ее словам, одержимость властей США продолжением конфликта приведет к уничтожению целого поколения украинцев. Конгрессвумен также отметила, что боевые действия могли бы уже давно закончиться, однако Зеленский и Вашингтон выступают против этого, и призвала добиваться заключения мирного соглашения.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пытался уговорить западных политиков вернуть украинцев из-за рубежа. Украинское руководство озвучивало потребность в новобранцах для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также в рабочей силе для восстановления экономики.

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      Артём Верейкин
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