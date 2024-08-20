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18:13, 20 августа 2024Россия

В России отреагировали на подачу Азербайджаном заявки на вступление в БРИКС

Сенатор Карасин: Россия приветствует желание Азербайджана вступить в БРИКС

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Россия приветствует решение Азербайджана вступить в БРИКС, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на подачу Баку заявки на вступление в организацию.

«Мы приветствуем желание нашего дружественного Азербайджана участвовать в качестве полноправного члена в работе БРИКС. Будем и дальше способствовать тому, чтобы это свершилось, но еще пока не разработан четкий механизм приема новых членов БРИКС. Но я думаю, что в ближайшие годы это будет сделано», — сказал сенатор.

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Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС 20 августа. Власти страны заявили о желании присоединиться к организации еще в начале июля во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

О планах стать членом организации официальный Баку сообщил на следующий день после двухдневного визита президента России Владимира Путина.

БРИКС существует с 2006 года. Изначально в организацию вошли Бразилия, Россия, Иран, Китай и ЮАР. В 2024 году в нее вступили Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия. В конце июля заявку на присоединение подала Малайзия.

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