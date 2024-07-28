Малайзия направила заявку на вступление в БРИКС

Премьер Малайзии Ибрагим: страна направила России заявку на вступление в БРИКС

Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на малайзийского премьера Анвара Ибрагима.

По его словам, страна готова стать как членом объединения, так и его стратегическим партнером. В воскресенье, 28 июля, Ибрагим обсудил вопросы вступления Малайзии в БРИКС с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Участники встречи затронули различные мировые проблемы, включая происходящее в Палестине. И российская, и малайзийская сторона убеждены в необходимости постоянного прекращения огня и признания Палестины полноправным участником ООН, рассказал премьер-министр Малайзии. Также стороны обсудили украинский конфликт.

Россия намерена оказывать содействие вступлению Малайзии в БРИКС, дал понять Лавров.

Ранее преимущества от вступления страны в БРИКС перечислил политолог Юрий Светов. В мире насчитывается два миллиарда мусульман, а Малайзия имеет влияние на государства, исповедующие ислам, объяснил он. К тому же страна активно развивает свой экономический потенциал и представляет собой перекресток мировых путей, заключил политолог.