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19:50, 28 июля 2024Экономика

Малайзия направила заявку на вступление в БРИКС

Премьер Малайзии Ибрагим: страна направила России заявку на вступление в БРИКС

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на малайзийского премьера Анвара Ибрагима.

По его словам, страна готова стать как членом объединения, так и его стратегическим партнером. В воскресенье, 28 июля, Ибрагим обсудил вопросы вступления Малайзии в БРИКС с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Участники встречи затронули различные мировые проблемы, включая происходящее в Палестине. И российская, и малайзийская сторона убеждены в необходимости постоянного прекращения огня и признания Палестины полноправным участником ООН, рассказал премьер-министр Малайзии. Также стороны обсудили украинский конфликт.

Россия намерена оказывать содействие вступлению Малайзии в БРИКС, дал понять Лавров.

Ранее преимущества от вступления страны в БРИКС перечислил политолог Юрий Светов. В мире насчитывается два миллиарда мусульман, а Малайзия имеет влияние на государства, исповедующие ислам, объяснил он. К тому же страна активно развивает свой экономический потенциал и представляет собой перекресток мировых путей, заключил политолог.

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      Лилиана Набиуллина
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