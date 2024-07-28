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19:14, 28 июля 2024Экономика

Стремление Малайзии вступить в БРИКС объяснили

Светов: Малайзия должна войти в БРИКС из-за влияния на исповедующие ислам страны

Фото: Lai Seng Sin / AP

Малайзия — одна из крупнейших мусульманских стран, имеющих влияние на государства, исповедующие ислам. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил журналист и политолог Юрий Светов, комментируя стремление страны вступить в БРИКС.

Страна должна войти в состав БРИКС, поскольку в мире сегодня насчитывается два миллиарда мусульман, указал Светов. По этой же причине, на его взгляд, частью объединения следует сделать и Индонезию.

Кроме того, Малайзия в данный момент занимается активным развитием экономического потенциала и является перекрестком мировых путей, что также делает ее привлекательным участником объединения, дал понять политолог. Комментируя государственное устройство страны, он напомнил о ее многонациональности и сочетании в себе различных укладов.

Ранее малайзийский премьер-министр Анвар Ибрагим заявил, что присоединение страны к БРИКС создаст перспективы как для России, так и для всей организации. Подать заявку на вступление в объединение Малайзия собирается в 2025-м. В следующем году она станет председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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      Лилиана Набиуллина
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