В Сенегале потребовали выслать посла Украины из страны

APA: в Сенегале прошли протесты с требованием выслать посла Украины Пивоварова

В столице Сенегала Дакаре потребовали выслать из страны украинского посла Юрия Пивоварова за поддержку нападения террористов на представителей вооруженных сил Мали. Соответствующие протесты прошли напротив здания посольства Украины в Сенегале, передает агентство АРА.

«Они пришли выразить протест и потребовать высылки украинского посла, который открыто поддержал недавнее нападение на армию Мали в северном регионе страны Тинзауатен, частично оккупированном джихадистами», — указано в материале.

Отмечается, что в ходе протеста полицейские задержали 12 человек, являющихся активистами организации «Фронт за вывод французских военных баз из Сенегала». Позже все они были отпущены.

Ранее Нигер, Мали и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке. Главы МИД трех африканских стран также осудили прославление терроризма на континенте.