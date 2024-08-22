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10:25, 22 августа 2024Спорт

Российская теннисистка оценила организацию Олимпийских игр фразой «ожидала большего»

Российская теннисистка Андреева об организации Олимпиады-2024: ожидала большего

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российская теннисистка Мирра Андреева оценила организацию Олимпийских игр-2024. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу What The Vlog.

Андреева призналась, что ожидала большего от турнира. «Я просто думала, что все будет как на "Ролан Гаррос". Я приезжаю, а там из еды коробка с яблоками лежит. Все. И кола в холодильнике», — отметила спортсменка.

Теннисистка также рассказала, что ей удалось побывать в Олимпийской деревне. Андреева отметила, что в следующий раз хотела бы жить там, но вспомнила неприятную ситуацию с едой. «Я в общем взяла манго на десерт. Оно было замороженным. И я потом смотрю, а там мошка была на манго. Думаю: ну ладно, с кем не бывает? Протеин, все нормально… Потом смотрю, это не мошка, а паук. И потом я смотрю, а он уполз с манго, то есть он в итоге был живой», — поделилась она.

Андреева стала одной из двух россиянок, кому удалось завоевать медаль на Играх-2024. Вместе с Дианой Шнайдер они стали серебряными призерами в женском парном разряде.

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