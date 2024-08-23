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12:24, 23 августа 2024Бывший СССР

«На фронте — жопа, надо что-то отчебучить». Офицер ВСУ назвал цели вторжения в Курскую область

Офицер ВСУ Глущенко: Курскую область могли атаковать из-за нехватки лайков

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) при вторжении в Курскую область поставили задачу «что-то отчебучить, чтобы все офигели». В этом в эфире YouTube-канала журналиста Юрия Романенко рассказал офицер ВСУ Дмитрий Глущенко.

По его словам, необходимость в этом возникла из-за проблем в стране, коррупции и поражений на фронте, а также «нехватки лайков».

Сидят лица, принимающие решения, за столом. Ну и какая у нас ситуация? Смотрим, там на фронте вроде как жопа, практически везде. Настроение, население, экономика — полная жопа. (...) И самая страшная проблема — лайки слабо ставят. Что сделать? Надо что-то отчебучить

Дмитрий Глущенкоофицер ВСУ

Глущенко отметил, что при этом операция ВСУ не имеет четких и понятных стратегических целей.

«Вот сейчас они [власти Украины] сидят, наверное, и обдумывают второй раунд. Для чего мы это сделали? Какая цель стратегическая?» — предположил Глущенко.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Другой боец ВСУ назвал задачей Киева перенести бои на территорию России

Командир батальона БПЛА 14-го полка ВСУ с позывным Холод по-другому объяснил цель атаки Курской области.

«Мы хотим перенести войну на их территорию», — сказал он.

Также издание The Wall Street Journal, которое привело цитату Холода, со ссылкой на украинское командование написало, что ключевой частью стратегии Киева является намерение «заставить россиян почувствовать, что идет война».

Официальные лица Украины перечислили иные цели вторжения в Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации сообщил, что одной из целей вторжения Украины в Курскую область является создание буферной зоны на территории России.

Также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что украинские войска атаковали Курскую область для усиления своих позиций на будущих мирных переговорах с Россией.

Действия ВСУ в Курской области назвали нелогичными с военной точки зрения

Британский аналитик Александр Меркурис предположил, что Зеленский использует атаку на российский регион для вывода украинских войск из Донбасса.

Фото: Thomas Peter / Reuters

По его словам, президенту Украины и его окружению тяжело сказать общественности о необходимости полной сдачи территорий, где военные терпят поражение. Также аналитик назвал расширение линии фронта украинцами посредством нападения на Курскую область совершенно нелогичным с военной точки зрения.

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      Анастасия Яланская
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