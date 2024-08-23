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12:18, 23 августа 2024Спорт

Попавший в аварию экс-боец UFC рассказал о своем состоянии

Экс-боец UFC Мухаммад Мокаев заявил, что он в порядке после ДТП в Дагестане

Фото: Per Haljestam / USA TODAY Sports / Reuters

Британский экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мухаммад Мокаев рассказал в соцсети X о своем состоянии после автомобильной аварии, в которую попал в Дагестане.

«Я в порядке, вышел из больницы. Спасибо за поддержку! Я прошел проверку самого высокого уровня на этом этапе своей карьеры», — написал Мокаев, добавив, что вернется сильнее, чем был прежде.

22 августа сообщалось, что Мокаев попал в ДТП недалеко от дагестанского города Хасавюрт. Автомобиль, в котором спортсмен ехал вместе с другом к семье, вылетел в кювет.

В апреле 2023-го Мокаев обратился к руководству UFC с просьбой не указывать страну местом его рождения. «Мне это не нравится! Пожалуйста, оставьте просто Дагестан в мой следующий выход», — заявил он, объяснив это желание тем, что ему не понравились протесты москвичей против строительства мечети.

В возрасте 12 лет Мокаев с отцом эмигрировали из дагестанского города Буйнакск в Великобританию. На его счету 13 поединков по правилам смешанных единоборств (MMA), в которых он одержал 13 побед. Один бой с его участием признан несостоявшимся.

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      Дарья Коршунова
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