Стало известно о повторной атаке ВСУ на горящую шестые сутки нефтебазу в России

Shot: ВСУ повторно ударили по горящей шестые сутки нефтебазе в Пролетарске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно пытались атаковать нефтебазу в Пролетарске Ростовской области, которую не могут потушить шестые сутки после прошлой атаки. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

По его информации, прилет по объекту был зафиксирован около пяти часов утра по местному времени (совпадает с московским). Никто, предварительно, не пострадал.

ВСУ, согласно данным канала, хотят, чтобы огонь в Пролетарске распространился на цистерны с керосином. В этом случае площадь пожара может сильно увеличится, однако пока возгорания не произошло. Официально власти ситуацию не комментировали.