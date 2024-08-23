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13:33, 23 августа 2024Россия

В России ответили на заявленную в ВСУ цель вторжения в Курскую область

Депутат Колесник осудил слова военного ВСУ о цели нападения на Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ответил на заявленную командиром батальона БПЛА 14-го полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Холод цель вторжения Киева в Курскую область. В беседе с «Лентой.ру» депутат осудил слова украинского военного и подчеркнул, что ВСУ в итоге теряют людей.

Ранее командир батальона БПЛА 14-го полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Холод заявил, что нападением на Курскую область Киев хотел перенести бои на территорию России.

«Военные действия уже идут и на территории России. (...) И Донбасс это особенно уже чувствует, исконно русская территория. (...) И Херсон, и Запорожье тоже чувствуют. Это все наши территории, там русские люди. Непонятно, что они хотели сказать. В итоге они теряют людей и оружие, не очень хорошо западное оружие себя показывает», — отметил Колесник.

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До этого офицер ВСУ Дмитрий Глущенко объяснил, что целью вторжения ВСУ в Курскую область являлась попытка Киева удивить всех. Глущенко подчеркнул, что власти Украины приняли решение начать операцию в Курской области из-за проблем в стране и поражений на фронте, а также «нехватки лайков». Военный описал поставленную перед командованием ВСУ задачу фразой «отчебучить, чтобы все офигели».

В тот же день посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украину ждет суровое наказание за нападение на Курскую область. По его словам, президент России Владимир Путин уже принял решение по ответу на действия ВСУ.

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