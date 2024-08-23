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01:43, 23 августа 2024Мир

Захарова заявила о желании граждан стран НАТО переехать в Россию

Захарова: тысячи граждан НАТО хотят переехать в Россию для сохранения семьи
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Natalia Kolesnikova / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, граждане стран-участниц НАТО массово обращаются в российские посольства для получения вида на жительство, визы или «любой формы документов». Об этом она сообщила в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Захарова подчеркнула, что жители государств НАТО хотят переехать в Россию для сохранения семьи, чтобы защитить своих близких от курса Запада против традиционных ценностей.

«[Большое] количество граждан стран НАТО приходит в наши посольства, чтобы получить вид на жительство, визу, любые формы документов для сохранения семьи. Они приходят, потому что у них дети», — отметила она.

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      Марина Совина
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