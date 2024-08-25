Алексей Миранчук дебютировал в MLS в составе Атланты Юнайтед

Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук дебютировал в Североамериканской Главной лиге футбола (MLS). Об этом сообщается корреспондент «Ленты.ру».

Игрок вышел на замену в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Гэлакси» на 61-й минуте. Россиянин не отметился результативными действиями, а его команда уступила со счетом 0:2. Голами в составе Гэлакси отметились Рики Пуч и Марко Ройс, которые отличились после появления Миранчука на поле.

Ранее Миранчук пошутил о причинах перехода в американский клуб. «Я решил выступать за "Атланту", потому что люблю хип-хоп», — пошутил россиянин.

О трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.