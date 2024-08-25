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08:15, 25 августа 2024Спорт

Россиянам посоветовали четыре лучших упражнения для сохранения молодости тела после 50 лет

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Россиянам посоветовали четыре лучших упражнения, которые помогут сохранить молодость тела после 50 лет. Материал опубликован на сайте издания Men Today.

Авторы рекомендовали делать боковую ходьбу. Отмечается, что упражнение отлично подходит для развития ягодичных мышц, а также абдукторов, отводящие бедра. Чтобы активизировать мышцы-стабилизаторы, исправить дисбаланс, улучшить координацию и устойчивость, было предложено выполнять боковые или обратные выпады.

Кроме того, людям после 50 лет посоветовали делать ягодичный мост для укрепления ягодиц и подколенных сухожилий и улучшения устойчивость позвоночника. Последнее упражнение — удары или толчки ногой, чтобы проработать квадрицепсы, ягодицы, внешнюю поверхность бедер и мышцы кора.

Ранее тренер Акулина Бахтурина раскрыла преимущества 15-минутных тренировок. Главным плюсом коротких занятий эксперт назвала экономию времени и финансов.

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      Дарья Коршунова
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