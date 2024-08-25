Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:37, 25 августа 2024Мир

В Буркина-Фасо из-за нападения боевиков погибли около 200 человек

RFI: в ходе нападения боевиков в Буркина-Фасо погибли порядка 200 человек

Фото: Joe Penney / Reuters

До 200 человек погибли из-за нападения боевиков в Северо-Центральной области Буркина-Фасо. Об этом сообщает радиостанция RFI.

Группировки террористов атаковали коммуну Барсалого 24 августа. Перед нападением военные чиновники приказали жителям рыть траншеи, чтобы замедлить движение нападавших. В результате атаки боевикам удалось захватить мобильный госпиталь военных и много оружия.

Среди погибших — военные и мирные жители, несколько военных пропали без вести. Известно как минимум о 140 пострадавших, доставленных в медучреждения.

21 августа Нигер, Мали и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке.

Что думаешь? Оцени!

      Трасса | Официальный трейлер

      Okko

      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованный во Франции Дуров планировал провести один день в Париже. Чем он там хотел заняться и кто его сопровождал?

      «Краснодар» победил «Динамо» в матче РПЛ

      На популярном российском курорте загорелся лес

      Россия нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ в Славянске

      Кадыров рассказал о пленении украинских военных спецназом «Ахмат»

      Боррель заявил о критическом уровне ситуации на Ближнем Востоке

      В «Хезболлах» объяснили причину отложенного ответного удара по Израилю

      Газманов назвал истинную причину задержания Дурова в Париже

      Вернувшийся из тюрьмы в США Бут назвал Дурову единственное безопасное место

      Украина опубликовала видео и раскрыла местонахождение F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше