Губерниев выступил с призывом после лишения российского каноиста золота чемпионата мира

Губерниев заявил, что надо бороться до конца после лишения Петрова золота ЧМ

Российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев выступил с призывом после лишения российского каноиста Захара Петрова золотой медали чемпионата мира (ЧМ) в Самарканде на дистанции 500 метров. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Надо бороться до конца. Как будет, так и будет. Наша планида такая, что нам надо побеждать уверенно, чтобы все это видели», — заявил Губерниев. Он добавил, что жюри наплевательски отнеслось к своему регламенту, дважды пересмотрев решение.

Петрова лишили золотой медали чемпионата мира в Самарканде на дистанции 500 метров 25 августа. В итоговом протоколе он отмечен как нефинишировавший. Ранее ему вернули медаль после протеста российской стороны.

В первый раз Петрова лишили медали, так как на финише он перевернулся. При этом российский каноист первым пересек финишную черту.