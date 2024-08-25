Перевернувшемуся на финише российскому каноисту вернули золото чемпионата мира

Перевернувшемуся на финише российскому каноисту Петрову вернули золото ЧМ

Российскому каноисту Захару Петрову вернули золото чемпионата мира в Самарканде на дистанции 500 метров. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это произошло после того, как судьи удовлетворили протест, поданный российской стороной. Петрова вернули на первое место в итоговом протоколе.

Ранее россиянина лишили медали из-за того, что он перевернулся на финише. Петров был указан в протоколе как не финишировавший.

Петров выступал на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На турнире он дважды занял четвертое место.