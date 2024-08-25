Российский каноист перевернулся на финише и лишился золота ЧМ

Российский каноист Петров перевернулся на финише и лишился золота ЧМ

Российский каноист Захар Петров лишился золотой медали на чемпионате мира, который проходит в Самарканде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен лидировал на дистанции 500 метров и первым пересек финишную черту, однако лодка перевернулась, и россиянин выпал из нее. В итоге в официальном протоколе Захаров значится как нефинишировавший.

Победа в заезде досталась молдаванину Сергею Тарновскому. Серебряным призером стал чех Мартин Фукса, тройку сильнейших замкнул румын Кэтэлин Кирилэ.

Ранее в воскресенье, 25 августа, россияне завоевали два золота на ЧМ. Светлана Черниговская и Анастасия Долгова победили в соревнованиях байдарок‑двоек на дистанции 200 метров, а каноисты Алексей Коровашков и Екатерина Шляпникова одержали победу в миксте на дистанции 500 метров.