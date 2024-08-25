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15:26, 25 августа 2024Спорт

Российского каноиста снова лишили золота чемпионата мира

Российского каноиста Захара Петрова снова лишили золота чемпионата мира

Фото: Yara Nardi / Reuters

Российского каноиста Захара Петрова снова лишили золотой медали чемпионата мира в Самарканде на дистанции 500 метров. Об этом сообщает РИА Новости.

В итоговом протоколе он отмечен как не финишировавший. Ранее ему вернули медаль после протеста российской стороны.

В первый раз Петрова лишили медали, так как на финише он перевернулся. При этом российский каноист первым пересек финишную черту.

Петров выступал на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На турнире он дважды занял четвертое место.

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      Алексей Гусев
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