Российского каноиста снова лишили золота чемпионата мира

Российского каноиста Захара Петрова снова лишили золота чемпионата мира

Российского каноиста Захара Петрова снова лишили золотой медали чемпионата мира в Самарканде на дистанции 500 метров. Об этом сообщает РИА Новости.

В итоговом протоколе он отмечен как не финишировавший. Ранее ему вернули медаль после протеста российской стороны.

В первый раз Петрова лишили медали, так как на финише он перевернулся. При этом российский каноист первым пересек финишную черту.

Петров выступал на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На турнире он дважды занял четвертое место.