Назван способ быстро проверить уровень физической подготовки

Фитнес-тренер Игорь Молот назвал способ быстро проверить уровень физической подготовки. Его слова приводит Men Today.

Эксперт предложил выполнить тренировку и по ее итогам определить, спортивное состояние. Результаты зависят от того, сможет человек выполнить ее или нет.

Для начала нужно семь минут бегать в неспешном темпе, затем прыгать со скакалкой (три подхода по 60 секунд прыжков и 30 секунд отдыха), после чего подтягиваться на перекладине. Далее необходимо выполнить десять отжиманий, 15 приседаний и пять подъемов ног в уголок на брусьях.

Ранее ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) обнаружили новую «отмазку» отказаться от спорта. По данным группы, за это отвечают гипоталамические нейроны орексина (HON). Именно они заставляют человека наслаждаться вкусной едой вместо того, чтобы пойти на тренировку.

