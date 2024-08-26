Россиян упрекнули за участие в Олимпиаде в нейтральном статусе

Лыжница Степанова: Бладцева ехала на Олимпиаду торговать лицом рядом с Бахом

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова упрекнула российских спортсменов за участие в Играх-2024 в нейтральном статусе. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Степанова раскритиковала батутистку Анжелу Бладцеву, которая, будучи одним из фаворитов, заняла в Париже пятое место. «Для чего она туда ехала? Торговать лицом рядом с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом? Если вы понимаете, о ком я», — заявила она.

Также лыжница осудила гребцов-каноистов Захара Петрова и Алексея Коровашкова. «Обидное, но гордое четвертое место. Ну и что? Это четвертое место, это не медаль», — отметила Степанова, добавив, что не согласилась бы выступать на чужом инвентаре.

В летних Олимпийских играх-2024 в Париже приняли участие 15 россиян в нейтральном статусе. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали медаль, став вторыми в женском парном разряде.

