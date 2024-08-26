Российская легкоатлетка пожаловалась на невысокую зарплату

Российская легкоатлетка Кочанова заявила, что получает 90 тысяч рублей

Российская легкоатлетка Мария Кочанова пожаловалась на невысокую зарплату. Ее слова приводит Sports.

Спортсменка заявила, что в общей сложности зарабатывает 80-90 тысяч рублей в месяц. «Если ничего не изменится, в будущем придется крутиться в других сферах. Мы же молодые, нам многого хочется. Например, моей машине 18 лет, досталась от родственников. А возможности купить новую до сих пор не было», — рассказала она.

Ранее Кочанова оценила шансы Игр БРИКС стать достойной альтернативой Олимпиаде. По мнению спортсменки, соревнования не смогут этого сделать, так как Олимпийские игры — официальные соревнования, а Игры БРИКС — коммерческие.

Кочанова стала победительницей в прыжках в высоту на чемпионате России 2024 года в Екатеринбурге. Также на ее счету золотая награда на Играх БРИКС.